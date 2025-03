Vallecrosia, Quaresima giubilare: momenti di preghiera e di solidarietà a San Rocco (Foto)

Momenti di ritrovo, di preghiera e di convivialità verranno proposti nella parrocchia di San Rocco a Vallecrosia in preparazione della Quaresima giubilare.

"Nell'anno del Giubileo siamo tutti pellegrini di speranza. E' tempo di preghiera, carità e condivisione, per avvicinarci alla parola di Dio e per trovare Cristo nei fratelli" - dice don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "Il Giubileo getta le sue radici nella tradizione ebraica che prevedeva, ogni 50 anni, un anno di riposo della terra con lo scopo di fortificare le coltivazioni, la restituzione delle terre confiscate e la liberazione degli schiavi. Per segnalare l'inizio di questo anno, veniva suonato un corno di ariete chiamato yobel da cui deriva il termine cristiano Giubileo".

"Diverse saranno le iniziative proposte durante il periodo della Quaresima giubilare: tutti i venerdì alle 17 vi sarà la Via Crucis. Come segno quaresimale in fondo alla chiesa vi sarà un gozzo ligure. Man mano che percorriamo le domeniche di Quaresima sopra il gozzo ricomporremo il logo del giubileo e il suo significato. Ogni domenica davanti all'altare vi sarà un segno nuovo che verrà portato sul gozzo e alla fine del percorso quaresimale ci ritroveremo di fronte a qualcosa di meraviglioso" - fa sapere don Rito - "Le confessioni si svolgeranno tutti i giorni dalle 17.30 alle 18, i giovedì e i venerdì dalle 17 alle 18 mentre la domenica dalle 9.30 alle 10. Domenica 23 marzo vi sarà una raccolta di prodotti per l'igiene personale per i carcerati. Si potranno donare dentifricio, spazzolini da denti, lamette da barba monouso, schiuma da barba, deodorante stick o crema. Domenica 23 marzo verrà, inoltre, organizzato un Pellegrinaggio vicariale alla cattedrale di Ventimiglia Alta. La partenza sarà alle 14.30 da Sant'Ampelio a Bordighera ma noi attenderemo il passaggio sul mare di Vallecrosia alle 15. Proseguiremo a piedi verso Ventimiglia dove alle 16.30 in cattedrale verrà celebrata la santa messa e vi sarà la confessione. Domenica 30 marzo, invece, verrà proposta una raccolta di generi alimentari per i fratelli bisognosi. Si potranno donare olio di oliva, olio di semi, tonno, riso e polpa di pomodoro. Venerdì 11 aprile alle 19.30 si terrà la Cena del digiuno il cui ricavato sarà donato ai poveri. Sarà una cena a base di pane e acqua. A seguire, alle 21, si terrà la Via Crucis".

"Sono, inoltre, previsti momenti di formazione insieme a Maria Ausiliatrice" - afferma don Rito - "Giovedì 20 marzo a San Rocco si parlerà della Misericordia con il relatore Diego Goso; giovedì 27 marzo a Maria Ausiliatrice verrà affrontato il tema della Carità con un relatore a sorpresa mentre mercoledì 16 aprile alle 20.44 a San Rocco si terrà un momento penitenziale. Per l'occasione diversi sacerdoti saranno disponibili per le confessioni. Lunedì 2 giugno, invece, è previsto il Pellegrinaggio giubilare al monte Saccarello. La partenza sarà alle 8 da Verdeggia. Le parrocchie di San Rocco e Maria Ausiliatrice parteciperanno insieme".

"Per quanto riguarda il catechismo parrocchiale sabato 22 marzo alle 15 i bambini del IV corso andranno a Sanremo per la Via Crucis monumentale di Bosco Bello. Sabato 22 aprile i cresimandi dalle 10 alle 12 saranno con il vescovo al Palaroja di Roverino" - dichiara don Rito - "Sabato 10 maggio vi sarà la prima confessione mentre domenica 25 maggio la prima comunione".