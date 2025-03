Migranti a Ventimiglia, Amarella: "Serve un centro di accoglienza"

"Serve un centro di accoglienza" - dice Gabriele Amarella, consigliere comunale di maggioranza e segretario politico di Forza Italia a Ventimiglia.

"Le persone che non riescono a varcare il confine con la Francia decidono di fermarsi a Ventimiglia ma, non avendo un luogo in cui andare, alla fine si accampano lungo il fiume Roya, sotto il cavalcavia o nei piloni del ponte ferroviario" - sottolinea Amarella - "Nonostante diversi sgomberi il problema non si è risolto, i migranti tornano e i cittadini sono stufi di questa 'convivenza forzata'".

"Forza Italia è sempre stata favorevole all'apertura di un centro di prima accoglienza dove i migranti possano trovare alloggi, assistenza igienico-sanitaria e pasti caldi" - sollecita Amarella - "Occorrono soluzioni concrete".