Festival dei Fiori a Sanremo: Camera di Commercio Riviere di Liguria in piazza Borea d'Olmo omaggia la storia dell'omonimo giardino

La Camera di Commercio Riviere di Liguria sarà presente alla quattro giorni del Festival dei Fiori a Sanremo, in programma dal giovedì 13 a domenica 16 marzo 2025, con uno spazio a tema allestito in piazza Borea D' Olmo, il cui taglio del nastro è previsto alle 14:00 di giovedì alla presenza dei vertici dell' Ente camerale.

Verrà allestito un grande tappeto erboso con piante di agrumi e ulivi, a testimonianza di un'epoca in cui la città dei fiori si affermava meta ambita per viaggiatori e nobili di tutta Europa. L'elegante giardino all'italiana, si arricchiva di un agrumeto e di un incantevole giardino pensile, diventati fiori all'occhiello della realtà ponentina.

"Gli agrumi, indiscussi simboli di prosperità e bellezza - precisa il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi - rappresentano, ancora oggi, un'importante risorsa economica del nostro territorio la cui valorizzazione è fondamentale per continuare in questa strada. Il Festival dei Fiori, manifestazione a cui l'ente crede fortemente, rientra a pieno nella nostra filosofia di promozione a favore delle tante aziende presenti in Liguria che garantisco prodotti di assoluta qualità, capaci di resistere alla costante pressione del mercato anche internazionale. L'azione sinergica messa in campo dalle realtà coinvolte in questa quattro giorni all' insegna dello sviluppo del comparto floricolo, rappresenta un’ ottima occasione di crescita per i tanti produttori. Sanremo, forte del suo appeal e della sua storia, non poteva che essere la cornice migliore."