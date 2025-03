Bordighera, la squadra di football americano Waves Riviera Dei Fiori festeggia il 40esimo anniversario

La squadra di football americano Waves Riviera Dei Fiori festeggia quarant'anni. Una serata conviviale si è svolta ieri presso la bocciofila Biancheri-Muller a Bordighera.

"Il team, nato dalla fusione tra i Yellow Cats Bordighera e i Bears Sanremo, partecipò nel 1985 al primo campionato nazionale AIFA di serie C, per poi militare nella B fino alla A2" - ricorda la squadra di football americano Waves Riviera Dei Fiori.

Durante la serata per festeggiare il 40° anniversario della fondazione l'allora general manager Franz Verrando ha distribuito a tutti gli ex giocatori una tessera "storica" originale con il ruolo di ciascuno. Tra i presenti premiati come ex giocatore vi era anche l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi. "L'evento si è concluso in campo, ma di bocce, per una foto di gruppo e un 'arrivederci' al prossimo importante anniversario: il cinquantesimo" - dice la squadra di football americano Waves Riviera Dei Fiori.