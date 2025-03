Ventimiglia, geyser d'acqua a San Secondo: intervento in via Maule (Foto)

Disagi a San Secondo a Ventimiglia. Un geyser d'acqua spunta, nel pomeriggio, in via Maule.

Sul posto sono così intervenuti i tecnici per riparare il danno probabilmente causato dalla rottura di una tubatura. Sotto una pioggia battente è, infatti, stato allestito un cantiere nei pressi di via San Secondo e via Scalo Merci.

Giornata ricca di imprevisti e criticità, perciò, in uno dei quartieri della città di confine. In mattinata, infatti, si erano già creati disagi alla viabilità a causa della chiusura momentanea della strada per l'allagamento del sottopasso nei pressi della Caritas Intemelia in seguito all'abbondante pioggia scesa nelle ultime ore. Con un tempestivo intervento, però, il sottopasso è stato ripristinato e riaperto alla viabilità.