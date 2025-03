Prosegue la campagna di crowdfunding del Museo Clarence Bicknell di Bordighera per un museo sempre più green

Prosegue con grande successo la campagna di crowfunding promossa dal Museo Clarence Bicknell di Bordighera finalizzata a rendere il primo museo della Liguria Occidentale sempre più green e sostenibile, nel solco della centenaria storia della struttura che vede un profondo e inscindibile legame tra cultura e natura. Il progetto è soprattutto fondamentale per continuare a preservare al meglio l’imponente patrimonio culturale, librario e documentale presente nelle sue sale e nei suoi archivi, garantendo al contempo anche un ambiente confortevole per gli studiosi e i tantissimi visitatori italiani e stranieri che frequentano abitualmente il Museo.

La campagna di crowdfunding, che resterà attiva fino al 30 giugno 2025 e che ha raggiunto in brevissimo tempo il primo step dei 2.000 euro, è raggiungibile sulla piattaforma gofundme. La direzione del Museo e dell’IISL ringrazia quindi tutti coloro che già hanno dato il loro concreto sostegno all’iniziativa e che lo sosterranno anche in futuro a testimonianza del profondo legame con uno dei più importanti centri culturali della Liguria, in cui si respira ancora oggi l’armonia tra natura e persone secondo lo spirito del fondatore Clarence Bicknell.