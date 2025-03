Ottimi risultati per l'istituto comprensivo Bordighera alla finale d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo

L’istituto comprensivo Bordighera ottiene ottimi risultati alla finale d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo.

La scuola ha, infatti, partecipato con grande entusiasmo alla competizione che coinvolge numerosi studenti di tutta l'Italia organizzata dall'Università di Palermo. "Ha rappresentato una straordinaria occasione di confronto e crescita per tutti gli studenti partecipanti" - fanno sapere dall’istituto comprensivo Bordighera - "Un grande successo per il comprensivo che si è misurato per la prima volta con la competizione".

Tanti gli alunni che sono saliti sul podio: per la scuola secondaria di primo grado nella categoria S2 si è piazzata al primo posto Lavinia Settimio mentre al secondo Emilia Dimitrenco, nella categoria S3, invece, terzo posto per Giulio Rebaudo; per la scuola primaria nella categoria P3 primo posto per Astrid Avvantaggiati, nella categoria P4 primo posto per Tommaso Lanzoni mentre nella categoria P5 secondo posto per Daniel Begici e terzo posto per Stefano Scionte.

“I primi classificati si sono guadagnati il pass per la finale nazionale che si terrà in Sicilia a maggio, rappresenteranno, perciò, la provincia di Imperia - dicono dall'Istituto Comprensivo Bordighera - "La partecipazione alla finale d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo è stata un’esperienza che ha segnato una tappa importante per tutti gli studenti. In particolare, si segnala come tra la rosa dei primi classificati ci siano due ragazze, notizia particolarmente significativa, perché il successo di queste giovani studentesse in una disciplina tradizionalmente percepita come dominata dai ragazzi rappresenta una svolta importante. In un campo come la matematica, che troppo spesso vede una minore partecipazione femminile, la presenza di queste giovani è un segno di cambiamento e di progresso".

"Eventi come i Giochi Matematici del Mediterraneo dimostrano che, con il giusto supporto e motivazione, le ragazze possono eccellere e dimostrare il loro talento - concludono dall'Istituto - Per i ragazzi che partiranno per la Sicilia, questa è un’occasione unica di crescita, di visibilità. A tutti gli studenti vanno i complimenti della dirigente scolastica Tiziana Montemarani".