"Lavoro senza confini": il 12 marzo a Ventimiglia oltre 30 aziende per il Recruiting Day

Mercoledì 12 marzo 2025, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, presso il Centro per l'Impiego di Ventimiglia, in Via Lamboglia 13, si svolgerà il RECRUITING DAY “LAVORO SENZA CONFINI Vis-à-vis aziende e lavoratori”. L'evento nasce come giornata di scambio e condivisione tra i territori transfrontalieri di Ventimiglia, Mentone, Monaco e Nizza, che vantano una consolidata collaborazione da anni.

Lavoratori italiani e francesi avranno la possibilità di sostenere colloqui di selezione con i referenti di più di 30 aziende appartenenti a diversi settori produttivi (edilizia, artigianato, agricoltura, commercio, servizi, turismo, ecc.), provenienti dalle province di Imperia e Savona, dalla Francia e dal Principato di Monaco. Si ricercano diverse figure professionali, tra cui operai agricoli, operai addetti allo spurgo, operai edili, elettricisti, falegnami, idraulici, magazzinieri, autisti con patente B, guardie giurate con e senza porto d'armi, addetti alle pulizie, cuochi, aiuto cuochi, lavapiatti, camerieri, impiegati contabili, addetti alle buste paga, educatori professionali, assistenti sociali, OSS, OSA e infermieri professionali.

Saranno presenti anche le Agenzie per il Lavoro, gli operatori dei Centri per l'Impiego, i consulenti EURES e i Conseillers di France Travail Pro e del Service de l'Emploi de Monaco. Per partecipare, consulta le offerte sul portale Formazione Lavoro https://formazionelavoro.regione.liguria.it/ e candidati alle posizioni aperte identificate dalla dicitura RECRUITING DAY 12 MARZO 2025. Il 12 marzo presentati al CPI di Ventimiglia nelle fasce orarie indicate in ogni annuncio e porta il tuo CV aggiornato.