Sanremo: degrado sui marciapiedi di corso Cavallotti, la segnalazione di un nostro lettore (Foto)

Un nostro lettore, M.A., ci ha scritto per segnalare lo stato di degrado del marciapiede lato monte di corso Cavallotti, che va dal parco di Villa del Sole alla chiesa di NS della Mercede:

“Oltre alla spazzatura ovunque, ormai anche in sacchetti, il bordo della strada ed i tombini sono completamente intasati di rifiuti (quando piove infatti...), per non parlare delle gimkane che occorre fare per non pestare le deiezioni canine. Quando Amaie interviene chi soffia sul marciapiede spinge tutto alla base dei poveri e malridotti alberi di arancio”.