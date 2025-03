Cristian Quesada (PD): “Il Festival di Sanremo non si tocca, un patrimonio della città e del paese”

"Apprendiamo con stupore e indignazione l’ipotesi, tanto assurda quanto irrispettosa, di trasferire il Festival di Sanremo a Torino. A chiunque abbia avanzato questa proposta, rispondiamo con fermezza: il Festival è Sanremo, e Sanremo è il Festival". Sono le parole del segretario provinciale del PD, Cristian Quesada.

"Stiamo parlando di un evento - prosegue - che non è solo una competizione musicale, ma un pezzo di storia e di identità della nostra città. Da oltre 70 anni, il Festival di Sanremo rappresenta la tradizione, la cultura e l’economia di un territorio che ha costruito attorno ad esso una parte fondamentale della propria vita sociale e turistica. Pensare di sradicarlo per portarlo altrove significa non solo ignorare questo legame indissolubile, ma anche mancare di rispetto a una comunità che ha reso grande questa manifestazione. Sanremo è la cornice perfetta e insostituibile di questo evento: il Teatro Ariston, le sue strade animate, l’atmosfera unica che solo questa città sa offrire. Nessuna altra città potrà mai ricreare l’alchimia che rende il Festival un fenomeno così straordinario".

"Come Partito Democratico di Imperia - termina Quesada - ci opporremo con tutte le nostre forze a qualsiasi tentativo di sottrarre a Sanremo ciò che le appartiene di diritto. Chiediamo alle istituzioni locali, alla Regione Liguria e al Governo di prendere una posizione chiara e netta: il Festival non si tocca e deve restare lì dove è nato e dove deve continuare a vivere".