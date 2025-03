Inizierà domani la campagna tesseramento della Lega per il 2025 nella Provincia di Imperia. In particolare, sarà possibile recarsi ai gazebo organizzati a Ventimiglia, dalle 10 alle 12.30 in via della Repubblica e ad Imperia, dalle 9 alle 12.30.

Un occasione di incontro e di confronto con gli amministratori del territorio per conoscere le iniziative portate avanti dal Partito a livello nazionale, come ad esempio la proposta sulla pace fiscale, e a livello locale.