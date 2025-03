La scuola Happiness asd di Ospedaletti Torna vincente dall'International Dance Competition di Berlino

Anche quest’anno la scuola happiness asd di Ospedaletti ha partecipato alle masterclass organizzate durante l’evento tenute dalla giuria internazionale presente durante la competizione the International dance competition' al Pfefferberg Theater di Berlino lo scorso 1 marzo.



Ottimi risultate per le allieve partecipanti:



Siria Brusco

prima classificata nella categoria assoli contemporaneo junior con la coreografia “hope” di Luciano Di Natale

Federica Marzullo, Nicol Ferraresi, Sofia Biamonti e Matilde Vinciguerra

seconde classificate nella categoria gruppi Modern senior con la coreografia “rondini” di Ilaria Franceschini e Andrea Cristina Carbone

"La scuola esprime grande soddisfazione per i risultati ma ancor più per l’esperienza vissuta dalle allieve che ringrazia per l'impegno e il valore espresso al lavoro che tutti gli insegnanti stanno facendo. Un ringraziamento speciale alle famiglie, senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile!".