A Bordighera per consentire i lavori di posa di fibra ottica da parte di una ditta privata da domani - venerdì 7 marzo- dalle ore 9.00 fino a termine lavori saranno istituiti in via Romana, dall’intersezione con la via Coggiola a via della Scala:

il divieto di sosta con rimozione forzata;

il senso unico alternato regolato da movieri.

Nelle ore notturne il cantiere dovrà essere rimosso o messo in sicurezza con circolazione a doppio senso di marcia.