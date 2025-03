Sanremo potenzia la rete territoriale di supporto: presto un Centro per la Famiglia in centro città

“Abbiamo individuato in via Roma un locale idoneo per diventare Centro per la Famiglia. Ovviamente saranno necessari diversi interventi di ristrutturazione ma nei prossimi mesi Sanremo disporrà di un centro innovativo di ascolto e supporto a tutte le famiglie residenti nell’ambito, con attività di vario genere inclusa la ludoteca ed incontri con specialisti Asl ”.

Così il vicesindaco Fulvio Fellegara all’indomani dell’adozione della delibera di Giunta con cui è stata individuata la sede nel centro cittadino al fine di provvedere, in un secondo momento, alla stipula del contratto di locazione e poter dare l’avvio alle attività del centro.

Il Centro per la Famiglia è un luogo di incontro che promuove la partecipazione attiva: è uno spazio aperto alla cittadinanza (singoli, coppie, genitori, famiglie, nonni, insegnanti, scuole, associazioni, ecc) che sostiene il progetto famiglia nel suo ruolo sociale, educativo e di cura. Il Centro deve essere riconoscibile e distinto da altri servizi pubblici territoriali nonché agibile per persone con disabilità, con assenza, quindi di barriere architettoniche.

“Il patrimonio immobiliare dell’ente non dispone di un luogo idoneo con queste caratteristiche – continua il vicesindaco – così abbiamo deciso di rivolgerci al mercato delle locazioni immobiliari per individuare la sede giusta. Ringrazio il consigliere comunale Giovanni Mascelli per il supporto fornito nell’individuazione dei locali. Si tratta di un passo importante per potenziare la rete territoriale che coinvolge i centri e i servizi integrati per la cittadinanza”.