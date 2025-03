Sanremo: buche, arredo urbano, illuminazione, un cittadino lamenta la lungaggine dell'amministrazione comunale

"Gent.mo Direttore,

Le scrivo questa breve riflessione sullo stato della nostra città.



Stamattina mi sono svegliato con un dubbio esistenziale: il famoso 'piano asfalti' da 2 milioni di euro, presentato ormai mesi e mesi fa come 'una svolta', che fine ha fatto? Dalle informazioni disponibili, i lavori sarebbero dovuti partire prima di Natale, poi sono slittati a dopo le festività, poi ancora dopo il Festival. A questo punto, il prossimo aggiornamento sarà 'dopo Pasqua' e poi 'dopo l’estate' e così in un loop infinito. Nel frattempo, cittadini e turisti continuano a fare lo slalom tra buche ormai maggiorenni, con il rischio concreto di danni a veicoli e soprattutto incidenti. Se l’attenzione per le strade latita, quella per i marciapiedi e l’arredo urbano è del tutto inesistente anche essi fondamentali per il decoro urbano.



Stesso discorso per la sostituzione dell’illuminazione pubblica con lampade a LED, altro progetto annunciato con entusiasmo e poi sparito dai radar. Anzi ora mezza città è al buio… Nel frattempo, tempus fugit. I famosi 100 giorni post-elettorali sono un ricordo e le promesse fatte iniziano a sembrare sempre più vuote. Speriamo mettano presto in commercio la macchina volante della quale ho sentito parlare pochi giorni fa al TG, almeno potrei evitare le buche… ah no resterei impigliato tra i cavi del filobus, dismesso poiché i pali pericolanti. Morale della favola? l filobus non lo abbiamo più, ma i pali pericolanti sì. Forse, più che la macchina volante, servirebbe una macchina amministrativa più efficiente!

La ringrazio per l’attenzione,

B.S.".