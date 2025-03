L'INTERVISTA: tanti i temi da domani alle 7 con il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito

E' il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, il protagonista del nuovo appuntamento con “L'intervista”, spazio web tv di SanremoNews, con la conduzione di Gianni Micaletto, dedicato alle notizie e agli approfondimenti legati all'Imperiese.

Tanti i punti toccati nella puntata in questione, visibile da domani alle 7, direttamente sul nostro giornale nonché sulla pagina Facebook e sul canale YouTube: dal caso-bollette di Rivieracqua al progetto per il Palazzo del parco, dalla vicenda della rotonda Sant'Ampelio al restyling del lungomare, all'idea della pista ciclopedonale in centro, all'ospedale Saint Charles recuperato con la gestione privata, alle ipotesi per nuovi parcheggi, senza trascurare il ricco patrimonio culturale della città delle palme e altri aspetti d'interesse generale.