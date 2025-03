Demanio marittimo, domani l'assessore Scajola a Roma per gli stati generali del turismo balneare del Sib

L’assessore al Demanio Marittimo della Regione Liguria e coordinatore del tavolo in materia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Marco Scajola parteciperà domani, mercoledì 5 marzo, agli stati generali del turismo balneare.



L’evento, organizzato dal Sib (Sindacato italiano balneari), si svolgerà a Roma presso la sede ci Confcommercio Imprese per l’Italia e inizierà alle ore 10.30.



Scajola, in particolare, sarà relatore nel tavolo di lavoro denominato “La costa un patrimonio economico, sociale e ambientale”.