Sanremo, lavori fermi da mesi sulla copertura: "Scadenza superata, il Comune intervenga prima della sfilata dei carri fioriti"

Buon pomeriggio,

passo spesso da quelle parti e non posso fare a meno di notare che i lavori di copertura in oggetto sono fermi praticamente dalla fine di ottobre 2024.

Il cartello dà un termine di 120 giorni (v. file allegato), ormai già ampiamente trascorso!

O forse era da intendersi 120 giorni dall'inizio del prossimo Giubileo?

Ma il Comune cosa fa? Avrebbe dovuto dare un segnale già da un pezzo: si sono forse dimenticati che la passeggiata sarà occupata tra non molto dalla sfilata dei carri fioriti?

Se Sanremo si presentasse così alla manifestazione, ce ne dovremmo vergognare!