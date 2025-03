Sanremo Junior 2025, ecco la classifica finale del Grand Prix (foto)

Sabato sera è stato aggiudicato il Grand Prix 2025 Italia nella Finale Nazionale di Sanremo Junior 2025, che consentirà ad un nostro giovane cantate di rappresentare l’Italia alla Finale Mondiale del 26 marzo prossimo al Teatro Ariston di Sanremo, contendendosi la vittoria fra concorrenti provenienti da altre 24 nazioni europee ed extraeuropee. Nella stessa serata è stato assegnato anche il secondo più importante riconoscimento del concorso: il Premio Comitato Sanremo Junior 2025.

Eric Koci, 14 anni di Vignola in provincia di Modena, con una brano scritto da lui (testo e musica) del titolo In un mondo diverso, ha trovato l’unanimità nella qualificata Giuria presieduta dal cantante ed autore Franco Fasano; affiancato dal cantautore, paroliere e compositore Alessandro Bellati; dalla pianista e docente di pianoforte Luisa Repola; dal clarinettista e docente di musica Francesco Tanzillo e dall’organizzatore di eventi e produttore televisivo, Marco Dottore.

Il secondo prestigioso riconoscimento è andato invece alla quindicenne Sara Gianquinto di San Donato Milanese che - con una voce molto particolare - ha dato vita ad una intensa esecuzione di un brano di Reneé Rap dal titolo I hate Boston.

Sono stati 36 i semifinalisti provenienti da 27 provincie di 11 regioni italiane (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto) e frutto di quasi 350 selezioni svoltesi in tutto il Paese. Di questi solo 19 hanno avuto accesso alla Finale Nazionale del concorso che si è svolto tra venerdì e sabato al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

Ora il prossimo appuntamento è per mercoledì 26 marzo al Teatro Ariston di Sanremo dove - accompagnati dalla sanremoJunior Orchestra, composta da 32 elementi - i giovanissimi interpreti fra i 6 ed i 15 anni daranno vita ad una splendida e spensierata serata di musica. Saranno sul palco 25 interpreti internazionali provenienti da altrettante nazioni (Italia inclusa) per aggiudicarsi il Grand Prix Mondiale 2025. Serata che farà anche da introduzione alla 26° edizione del GEF - il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola - che si terrà nei giorni successivi al Teatro Ariston ed al Teatro del Casinò.

“Anche quest’anno vi è stata grande soddisfazione sia dal punto di vista artistico, sia da quello dell’affluenza in Sanremo. Abbiamo offerto tre bellissimi spettacoli - due Semifinali ed una Finale - ed ottenuto consensi, apprezzamenti e complimenti da genitori ed accompagnatori per l’ottima organizzazione e la qualità dei semifinalisti qualificatisi”. - Ha dichiarato il Presidente Cav. Uff. Paolo Alberti - “Anche l’Amministrazione Comunale - rappresentata dall’Assessore al Turismo, Avvocato Alessandro Sindoni, presente alla Finale - ha espresso giudizi positivi per i risultati complessivi dell’evento, patrocinato da sempre dal Comune di Sanremo. Ora si pensa subito alla Finale Mondiale, in programma tra 3 settimane al Teatro Ariston, che accoglierà centinaia di ospiti provenienti da tutto il mondo, per seguire i propri giovanissimi beniamini. Saranno invece oltre 2.000 le persone che parteciperanno a Sanremo per la 26° edizione del GEF, il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, che si terrà nei 3 giorni successivi”.

Le tre fasi della gara - condotte in modo impeccabile da Maurilio Giordana - sono state seguitissime in diretta streaming sul Canale YouTube di sanremoJunior. La manifestazione ha avuto, come sempre, il Patrocinio del Comune di Sanremo.

Ecco i vincitori delle varie Categorie:

“Gran Prix 2025”

Eric Koci/Vignola (Modena) – In un mondo diverso

Premio “Comitato sanremoJunior 2025” Sara Gianquinto/San Donato Milanese (Milano) – I hate Boston

Cat. A1 (6/9 anni): 1° - Lucia Armadori/Acquasparta (Trapani) – E la luna bussò

Cat. A2 (10/12 anni):

1° - Soraya Riotto/Ospitaletto (Brescia) – Che t’o dico a fà

2° - Matilde Tronconi/Broni (Pavia) – Una finestra tra le stelle

3° ex aequo - Ludovico Franzo/Broni (Pavia) – Due vite

3° ex aequo - Edoardo Lazaroiu/Ladispoli (Roma) – Ovunque sarai

Cat. A3 (13/15 anni):

1° - Eric Koci/Vignola (Modena) – In un mondo diverso

2° - Asia Bavaro/Bari – Sogna, ragazzo sogna

3° - Lorenzo Vestrini/Arezzo – The code

Menzione Speciale fra i Semifinalisti

Allegra Maifredi/Milano – Coccinella sfortunella