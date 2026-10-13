Sanremo, MarKo Kurtinovic presenta “Amici lontani”: 12 brani tra folk e indie alternativo

La Città Invisibile, in via Pietro Agosti 21 a Sanremo, venerdì 16 ottobre, alle 18, ospiterà la presentazione di “Amici lontani”, il nuovo album di MarKo Kurtinovic. Il progetto musicale si muove tra folk e indie alternativo e affronta il tema della lontananza e della vita in provincia nell’epoca dell’iperconnessione e dell’omologazione culturale.

Il disco comprende 12 tracce, definite dall’autore «pezzi difficili», che raccontano la solitudine non come una condizione di isolamento, ma come una possibile forma di libertà. Un percorso poetico e sonoro che mette al centro l’esperienza individuale e il rapporto con il contesto in cui si vive.

La produzione dell’album è affidata al cantautore sanremese Christian Gullone, che attraverso il Villa Citera Social Record Lab sostiene le nuove generazioni di musicisti, offrendo loro opportunità concrete di crescita artistica.

MarKo Kurtinovic, originario di Sanremo, è violinista, polistrumentista, cantautore e poeta. Il suo percorso artistico unisce la formazione musicale classica alla scrittura e alla canzone d’autore. Dopo aver frequentato il Liceo Classico “G.D. Cassini”, ha studiato al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova e ha ricoperto il ruolo di primo violino nell’Orchestra Giovanile del Ponente Ligure.

Nel 2016, a soli 18 anni, è stato l’unico studente ligure a entrare tra i 25 semifinalisti del concorso letterario Campiello Giovani. Lavora come musicista e docente per il Ministero dell’Istruzione e si esibisce sia come violinista classico sia come chitarrista acustico e cantante, collaborando con realtà del panorama folk e cantautorale.

Tra gli artisti con cui collabora figurano Chiara Ragnini, Christian Gullone, Lorenzo Mazzola e Mario Pizzini. La sua attività comprende inoltre festival liguri ed eventi culturali dedicati alla canzone d’autore e alla memoria storica.

Christian Gullone, nato a Sanremo nel 1983, è cantautore, attore, formatore teatrale e polistrumentista. Il suo lavoro unisce musica e azione scenica, anche attraverso spettacoli che definisce «songformance». Si è laureato in Scienze dello Spettacolo (DAMS) all’Università degli Studi di Genova, presso il polo di Imperia, conseguendo la laurea triennale e magistrale con il massimo dei voti.

Nel suo percorso figurano una masterclass di Clown Theory con Jango Edwards, frequentata nel 2011, e il diploma da attore conseguito nel 2012 alla scuola di teatro sociale e performing art “Isole Comprese Teatro” di Firenze.

Accanto all’attività musicale e teatrale, Gullone si occupa di formazione ed educazione. Dal 2008 conduce laboratori teatrali e musicali dedicati all’integrazione, rivolti anche ad adolescenti, persone con disabilità e detenuti, e insegna canto e propedeutica musicale a Sanremo.

Nel dicembre 2025 ha vinto la XV edizione del Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente con il brano “Pancia Piena”. Nello stesso anno si è aggiudicato anche la tappa di Quiliano del Premio Fabrizio De André.

La presentazione di “Amici lontani” rappresenta un’occasione per conoscere il nuovo progetto di Kurtinovic, nato dall’incontro tra ricerca musicale, scrittura e riflessione sulla vita lontano dai grandi centri, con la produzione di un artista sanremese impegnato anche nel sostegno ai musicisti emergenti.