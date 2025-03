Santo Stefano al Mare punta alla Bandiera Blu: approvato il Piano di Azione per la Sostenibilità

La Giunta comunale di Santo Stefano al Mare ha approvato il Piano di Azione per la Sostenibilità (Action Plan), un documento strategico fondamentale per la candidatura del Comune alla Bandiera Blu 2025. Il piano prevede una serie di interventi e misure concrete per promuovere lo sviluppo sostenibile nel triennio 2025-2027, in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea e del programma Green Deal.

Il documento, adottato con delibera il 20 febbraio 2025, è stato elaborato secondo le linee guida della FEE Italia, l’organismo che assegna la prestigiosa Bandiera Blu ai comuni costieri che dimostrano impegno in termini di sostenibilità ambientale e qualità dei servizi turistici. L'Action Plan è un passaggio chiave nel percorso di certificazione, in quanto richiede alle amministrazioni locali di presentare le azioni già attuate e quelle future per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la gestione ambientale.

Il Comune si impegna quindi a monitorare e implementare nei prossimi tre anni le iniziative descritte nel piano, che devono essere coerenti con i criteri di sostenibilità stabiliti dalla FEE. In particolare, il piano evidenzia le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, con misure che integrano i diversi settori della programmazione comunale, al fine di rendere Santo Stefano al Mare una località sempre più attenta alla tutela del territorio e alla qualità della vita dei residenti e dei turisti.

La delibera, che ha ottenuto unanime approvazione da parte della Giunta Comunale, prevede inoltre l'invio del documento agli enti competenti e l'autorizzazione immediata per il Sindaco Marcello Pallini alla sottoscrizione del piano. L'urgenza di procedere con questi adempimenti è stata motivata dall'interesse pubblico e dalla necessità di rispettare le tempistiche per la candidatura alla Bandiera Blu.

L'iniziativa rappresenta un passo importante per il futuro turistico e ambientale di Santo Stefano al Mare, con l'obiettivo di valorizzare le risorse naturali, migliorare la gestione dei servizi pubblici e garantire uno sviluppo sostenibile che possa portare benefici concreti alla comunità.