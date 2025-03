Riva Ligure: 'Liberati dai Sensi di Colpa', un laboratorio di Autostima dell'associazione 'Noi4You'

Il prossimo mercoledì 5 marzo alle ore 21, presso il Nuovo Centro Anziani in Via Nino Bixio 11 a Riva Ligure, si terrà un importante evento dedicato a coloro che desiderano affrontare il tema dei sensi di colpa e lavorare sul proprio benessere emotivo. Il Laboratorio di Autostima, condotto dalla Dr.ssa Patrizia Sciolla, psicoterapeuta familiare, offrirà un’opportunità unica per esplorare come i sensi di colpa influenzano la nostra vita quotidiana e come, attraverso il metodo delle Costellazioni Familiari, sia possibile sciogliere i nodi che ci impediscono di vivere pienamente.

"Spesso, i sensi di colpa non derivano da errori concreti, ma si radicano nel timore di essere giudicati negativamente, nel confronto con i valori familiari e culturali, e nel desiderio di ottenere l’approvazione degli altri. Questi sentimenti possono diventare un peso che ci accompagna nel corso degli anni, condizionando le nostre scelte e la nostra serenità. Il laboratorio offrirà uno spazio sicuro per affrontare e comprendere queste emozioni, e grazie a una costellazione pratica, i partecipanti potranno individuare passi concreti per liberarsi dai condizionamenti del passato e riacquistare un equilibrio interiore".

L’evento è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso di autoconoscenza e crescita personale.