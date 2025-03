Bordighera, laboratorio di autostima: Noi4You propone incontro su 'Ipnosi e salute' (Foto)

Conoscere l’ipnosi e cancellare le false credenze o falsi miti a riguardo sarà il tema al centro del prossimo incontro proposto dallo sportello Noi4You. Giovedì 6 marzo alle 21 presso la sede di Noi4You, in via Firenze 1 a Bordighera, l'argomento del laboratorio di autostima sarà, infatti, 'Ipnosi e salute'.

"Sarà un incontro dove avremo modo di capire meglio cosa sia l’ipnosi e in che modo possa essere utile ai fini di salutari, sportivi, fobici ecc." - fanno sapere gli organizzatori - "Tenuto dalla psicologa-psicoterapeuta e ipnotista Patrizia Sciolla, l’evento vuol essere un momento di confronto ma anche pratico affinché ognuno di noi possa portare a casa un piccolo assaggio di quanto potere abbia la nostra mente".

"L’ipnosi è un mezzo per indurre uno stato spontaneo e naturale del sistema nervoso autonomo, proprio come il sonno, la veglia o il sogno, dove il corpo e la mente sono estremamente connessi e in cui siamo maggiormente disponibili. Le suggestioni ipnotiche alleviano il dolore nel 75% della popolazione, l’ipnosi può attivare e regolare regioni del cervello come la corteccia cingolata anteriore e l’insula che sono coinvolte nella modulazione del dolore" - svelano gli organizzatori - "Vi aspettiamo dunque numerosi per poter insieme migliorare il nostro benessere. L'incontro è gratuito e aperto a tutti".