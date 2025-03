Anche l'IC Taggia Valle Argentina all'incontro con l'astronauta Paolo Nespoli a Imperia

In occasione della Settimana delle STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), le classi terze e seconde dell'Istituto Comprensivo Taggia Valle Argentina hanno avuto il privilegio di incontrare Paolo Nespoli, astronauta italiano di fama internazionale. L’incontro, che si è svolto in un clima di entusiasmo e curiosità, ha rappresentato un’occasione unica per gli studenti di immergersi nel mondo dell’esplorazione spaziale e delle scienze, grazie alla testimonianza diretta di una delle figure più importanti nel panorama scientifico italiano. L'evento ha avuto luogo presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, all'interno delle attività promosse dalla Settimana delle STEM di Orientamenti Liguria, un'iniziativa che mira a stimolare l’interesse delle nuove generazioni verso le discipline scientifiche, troppo spesso considerate lontane e difficili.

L'astronauta italiano ha iniziato il suo intervento condividendo con gli studenti le esperienze vissute durante le sue missioni nello spazio, in particolare quelle a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Con parole semplici ma ricche di passione, ha descritto l’emozione di guardare la Terra dallo spazio e il senso di meraviglia che accompagna ogni missione spaziale. Nespoli ha poi parlato dei numerosi esperimenti scientifici realizzati durante la sua permanenza nello spazio, sottolineando come la ricerca spaziale non solo ci aiuti a esplorare l’universo, ma anche a comprendere meglio la nostra stessa Terra e le sfide ambientali che affrontiamo.

La sua testimonianza ha messo in evidenza come le competenze scientifiche siano cruciali per il futuro dei giovani, offrendo loro gli strumenti per affrontare sfide complesse come quelle legate al cambiamento climatico, all'energia e alla tecnologia. Con il suo intervento, Nespoli ha voluto anche incoraggiare le ragazze e i ragazzi a perseguire una carriera nelle scienze, indipendentemente dal genere, e a superare ogni ostacolo che possa sembrare un limite.

Al termine della conferenza, gli studenti hanno avuto l’opportunità di porgli delle domande, dimostrando un vivo interesse per le sue esperienze. Le domande spaziavano dalla vita quotidiana nello spazio, alle difficoltà tecniche durante una missione, fino alla gestione del tempo libero mentre si è lontani dalla Terra.