Taggia, parcheggio “Torri di Colombo”: previsti 28 posti in area compartimentata, abbonamenti a 120 euro al mese

A Taggia cambia l’organizzazione del parcheggio pubblico coperto “Torri di Colombo”. La Giunta comunale ha approvato una nuova modalità di gestione degli spazi, introducendo un’area compartimentata destinata agli abbonamenti, con l’obiettivo di regolamentare l’accesso e intervenire sulle criticità segnalate negli ultimi mesi.

La decisione, formalizzata con delibera del 26 febbraio 2026, prevede la creazione di una zona separata rispetto all’area a rotazione, dotata di sistemi di controllo degli accessi e lettura targhe . All’interno di questa area saranno disponibili 28 posti auto.

Attualmente nella parte non compartimentata risultano attivi 35 abbonamenti, un numero superiore rispetto agli stalli disponibili nella nuova sezione. Da qui la scelta di introdurre una procedura pubblica per l’assegnazione dei posti, attraverso la pubblicazione di un avviso e la formazione di una graduatoria .

Il canone e l’investimento. Per l’utilizzo dell’area compartimentata è stato fissato un canone mensile di 120 euro, IVA inclusa, a fronte degli 80 euro richiesti per l’area non compartimentata. La differenza è legata alla diversa organizzazione degli spazi e ai sistemi di accesso previsti.

Con l’assegnazione di tutti i posti, l’entrata annua stimata per il Comune supera i 40 mila euro. L’intervento si inserisce inoltre in un investimento già sostenuto dall’ente per la realizzazione dell’area, pari a 65.576,52 euro .

Come verranno assegnati i posti. L’assegnazione avverrà tramite bando pubblico. I cittadini interessati potranno presentare domanda e verrà stilata una graduatoria sulla base di criteri che tengono conto, tra gli altri, della residenza nel Comune, della presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, dell’eventuale attività nel centro abitato e della disponibilità di un posto auto privato .

A ciascun richiedente potrà essere assegnato un solo posto e, in caso di parità di punteggio, sarà determinante l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

È prevista inoltre una regola per i nuclei familiari e le attività economiche: potrà essere considerata utile una sola domanda, mentre eventuali ulteriori richieste saranno collocate in coda e valutate solo in caso di disponibilità residua .

Nessun posto riservato. La concessione non prevede l’assegnazione di un posto fisso. Gli utenti autorizzati potranno accedere all’area compartimentata e sostare in uno qualsiasi degli stalli disponibili al momento dell’ingresso.

Si tratta quindi di un utilizzo non esclusivo: non è garantita la disponibilità continuativa di uno specifico posto auto .

Durata e condizioni. La concessione avrà una durata di due anni e non sarà rinnovata automaticamente. Un eventuale rinnovo potrà essere valutato dall’amministrazione in presenza di posti disponibili e in assenza di nuove domande in graduatoria.

Il pagamento del canone sarà trimestrale anticipato. In caso di ritardo sono previsti interessi, mentre nei casi di inadempimento persistente potrà essere disposta la revoca della concessione con disattivazione dell’accesso.

Dal secondo anno il canone sarà aggiornato in base all’indice ISTAT .

Decadenze e responsabilità. Nel caso in cui un utente già titolare di abbonamento nella zona non compartimentata ottenga un posto nella nuova area, il precedente abbonamento decadrà automaticamente senza rimborso .

La concessione può essere revocata anche in caso di dichiarazioni non veritiere, perdita dei requisiti o utilizzo non conforme. Il Comune non assume responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti ai veicoli, che restano a carico dei proprietari .

Quando entrerà in funzione. L’assegnazione dei posti non sarà immediata. Il Comune ha indicato che la procedura potrà partire solo dopo il completamento delle verifiche tecniche, il corretto funzionamento dei sistemi di accesso e gli adempimenti legati alla sicurezza, tra cui la SCIA antincendio.