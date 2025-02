Sanremo: 'Santuario Pelagos', Sabina Airoldi ospite d'onore del Lions Club Host al 'Golf Club degli Ulivi'

Si è svolta nei giorni scorsi, al circolo 'Golf Club degli Ulivi' di Sanremo, la serata dedicata ad un’ospite eccezionale, la Prof. Sabina Airoldi, Direttore e Coordinatore scientifico del progetto 'Santuario Pelagos'. Il suono della campana ha dato inizio alla serata, quindi la Presidente del Lions Club Sanremo Host, Loredana Maletta ha rivolto ai presenti il suo cordiale saluto di benvenuto ed ha quindi ceduto la parola all’Ospite per la sua presentazione.

Sabina Airoldi, laureata in Scienze Naturali dell’Università di Milano, ha iniziato nel 1987 a condurre ricerche sui cetacei per l’Istituto Tethys, di cui attualmente è membro del Consiglio Direttivo, con la stima del Prof. Giuseppe Notarbartolo Di Sciara, fondatore dell’Istituto Tethys. Ha contribuito a fondare e gestire un importante progetto di ricerca e conservazione dell'Istituto nelle acque della Grecia ionica e poi fondato (1996) e diretto un altro progetto di ricerca a lungo termine sulla socio-ecologia e sul comportamento degli odontoceti che vivono nel mar Ligure occidentale, all’interno del Santuario Pelagos. Nel 2000 il suo progetto si è fuso con quello dedicato all’unico misticete presente in Mediterraneo, trasformandosi nel “Cetacean Sanctuary Research Project” per il quale, da allora, riveste il ruolo di direttore. Da 35 anni si dedica alla ricerca scientifica, con un focus particolare, quello dei cetacei, ovvero le balene e i delfini del nostro Mediterraneo, e, oltre che a studiarli, si impegna a cercare di tutelarli e di conservarli.

Si è dedicata al progetto nel Ponente ligure, con partenza da Portosole a Sanremo, dove da 35 anni vengono monitorati e studiate tutte le balene e i delfini del nostro mare”, ed ha maturato una significativa esperienza nel coordinamento del personale (ricercatori, assistenti, studenti) di diversi progetti. Oltre all’impegno di carattere scientifico, Sabina si dedica ad attività di divulgazione e sensibilizzazione del grande pubblico attraverso conferenze, convegni, partecipando a diverse trasmissioni televisive e documentari. Numerosi suoi articoli, foto e video sono stati pubblicati su quotidiani, riviste e siti internet. La ricercatrice ha spiegato poi i suoi progetti futuri ed ha terminato l’incontro con una ‘pillola’ di coraggio per tutte le donne: “Ogni volta che vado nelle scuole, per la diffusione delle mie ricerche, alle bambine e ragazze dico sempre una cosa: io sono nata vicino a Milano, e il mare lo vedevo solo quando andavo in vacanza, ma dentro di me avevo una fortissima passione, ho creduto in quelle passioni, ho studiato tantissimo, e sono riuscita a raggiungere i miei obiettivi. Non tutti diventeranno biologi marini, ma se una persona crede in qualcosa, anche una piccola bambina può farcela, perché io ne sono l’esempio vivente”.

La partecipazione molto interessata dei soci, il calore espresso dalle loro parole alla scoperta di ambienti e creature tipiche del nostro mare, la sorpresa nell’osservare immagini inconsuete, hanno testimoniato la volontà del Lions Club Sanremo Host nel perseguire non solo scopi umanitari, ma altresì l’aspetto culturale che porta al rispetto ed alla salvaguardia del nostro patrimonio biologico e naturale. Soddisfazione della Presidente del Club Loredana Maletta, che ha concluso la serata con queste parole: Ancora una volta, come soci del Lions Club Sanremo Host, possiamo essere fieri, di aver dimostrato e vissuto concretamente la forza e il valore sociale della frase: 'We serve'.