Sanremo, all'UniTre l'0inconbtro 'Viaggio nell'universo' con l'astronoma Ferrari

Oggi venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 16,00 presso il Museo Civico a Sanremo Viaggio nell’universo: I Nuovi Progetti Astronomici per l'esplorazione dello Spazio a cura della dott.ssa Chiara Ferrari, astronoma.

La relatrice, cittadina benemerita per l'anno 2024, sarà presentata da Leone Pippione, Presidente della Famja Sanremasca.

Un breve curriculum della relatrice: nata a Sanremo dove risiede, di famiglia originaria di Coldirodi, si diploma con lode al Liceo Scientifico G.Saccheri di Sanremo. Nel 1999 consegue la Laurea in Astronomia con lode all'Università di Bologna e nel 2003 il Dottorato di Ricerca dell'Università di Nizza. Dopo un periodo di specializzazione in Austria, dal 2008 è Astronoma all'Osservatorio della Costa Azzurra con sede di Nizza. Esperta dello studio delle più grandi strutture dell'Universo, è responsabile della partecipazione scientifica, tecnologica ed industriale francese all'Organizzazione Inter - Governativa "SKA Observatory", progetto scientifico mondiale per le ricerche nell'ambito della radioastronomia, nel cui consiglio di amministrazione rappresenta la Francia. Tra gli incarichi attuali, si ricorda il ruolo di Delegata Scientifica dell'Istituto Nazionale di Scienze dell'Universo del più grande ente di ricerca francese, il Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), nonché il suo ruolo di Direttrice Scientifica del progetto "Iniziative di Eccellenza" dell'Università della Costa Azzurra. Nel 2021 è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine delle Palme Accademiche, il più antico riconoscimento civile dello Stato francese, per il suo contributo all'espansione della cultura francese.

Prossimi appuntamenti

Venerdì 7 marzo Maria Gabriella Pezzarossi e Rosemary Collini Bosso: “Artemisia Gentileschi – Il coraggio e la passione Presentazione della vita e dei lavori dell’artista”



Venerdì 14 marzo Freddy Colt – Antonio Rubino ed i suoi lavori inediti tra narrativa e musica.