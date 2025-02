Sanremo: il Casinò avvia la selezione per un addetto amministrativo, domande entro il 17 marzo

Il Casinò di Sanremo ha avviato una selezione pubblica per creare una graduatoria per il ruolo di ‘Assetto Amministrativo’. La casa da gioco matuziana è infatti alla ricerca di nuove figure professionali per una figura al 4° livello. La selezione, eventualmente preceduta da prova preselettiva, avverrà mediante una prova scritta ed orale a cura di una commissione esaminatrice.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, scaricando l’apposito allegato dal sito internet www.casinosanremo.it (sezione società trasparente/selezione del personale). La domanda dovrà contenere un valido indirizzo di posta elettronica da assumere come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione e dovrà pervenire (a pena dell’esclusione) entro e non oltre le 12 del 17 marzo 2025 a ‘RUN4JOB Srl’, attraverso il seguente link.

La selezione non costituisce concorso pubblico e sarà disciplinata dal bando, contenente ogni informazione ulteriore, scaricabile dal sito internet www.casinosanremo.it, dove è reperibile la domanda di partecipazione.