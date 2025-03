Contestazione Bassetti al Casinò di Sanremo, l'infettivologo: "Ho avuto paura, mai subito nulla di simile"

"Ho avuto paura e non ho intenzione di ritirare la querela." Sono le parole di Matteo Bassetti, infettivologo e professore universitario, nella sua testimonianza in collegamento dalla stazione dei Carabinieri di San Martino di Genova, durante l'udienza relativa a un episodio avvenuto il 14 ottobre 2022. Quel giorno, Diego Costacurta e altri manifestanti interruppero la presentazione del libro di Bassetti al Casinò di Sanremo, scandendo slogan di protesta.

"Il 14 ottobre 2022 mi trovavo al Casinò di Sanremo, invitato per presentare il mio libro Il mondo è dei microbi," ha raccontato Matteo Bassetti. "Una volta arrivato al Teatro dell'Opera con la mia automobile – in quel periodo ero sottoposto a vigilanza – avevo comunicato, come faccio ancora oggi, alla Digos che mi sarei recato a Sanremo e, pertanto, avevo una scorta per arrivare al Casinò. Quando sono entrato nel teatro, alcune televisioni locali mi attendevano per un’intervista. Mentre parlavo, ho iniziato a sentire un trambusto significativo: persone che alzavano cartelli con scritte relative alle terapie per il Covid, e poi una persona, Costacurta, ha iniziato a gridare: 'Assassino, dottorino, ti veniamo a prendere.' Frasi molto forti. Nel parapiglia generale, Costacurta è stato trattenuto mentre cercava di lanciarsi verso di me. Tutto è accaduto all’interno del Casinò, non all’esterno. Se non fosse stato bloccato, sarebbe arrivato a mettermi le mani addosso".

Il racconto prosegue: "Dopo circa un’ora, terminata la presentazione, sono uscito per prendere l’automobile. All’uscita, quella stessa persona, insieme ad altri manifestanti, era lì con dei cartelli. Ho dovuto avere una scorta importante per lasciare il luogo, perché tentavano di avvicinarsi alla macchina. Mi permetta di aggiungere un'ultima considerazione: domani pomeriggio avrei dovuto recarmi a Sanremo per un congresso medico, un evento legato alla mia professione. Ho avuto paura? Sì. Nei giorni scorsi ho rivisto le immagini dell’accaduto e mi hanno turbato. Ci sono filmati molto ravvicinati che testimoniano quanto successo."

Alla domanda su quando siano iniziate le contestazioni nei suoi confronti, Bassetti ha risposto: "Dal 30 agosto 2021, in seguito alla campagna vaccinale contro il Covid. Tuttavia, una contestazione come quella subita al Casinò di Sanremo non l’avevo mai vissuta prima. Mai subito nulla di simile. Stiamo parlando di un medico, di un professore universitario, non di un criminale."