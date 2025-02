Casinò di Sanremo: aperta la selezione per addetto amministrativo, domande entro il 17 marzo

Casinò di Sanremo S.p.A. ricerca, attraverso una selezione per titoli ed esami, figure professionali per la redazione di una graduatoria per il ruolo di:

ADDETTO/A AMMINISTRATIVO/A

(4° livello CCAL dipendenti Casinò di Sanremo)

La selezione, eventualmente preceduta da prova preselettiva, avverrà mediante una prova scritta ed orale a cura di una Commissione Esaminatrice.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice secondo l’Allegato A, scaricabile dal sito internet www.casinosanremo.it, sezione Società Trasparente/Selezione del Personale.

La stessa dovrà contenere un valido indirizzo di posta elettronica da assumere come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione e dovrà pervenire - a pena di esclusione - entro e non oltre le ore 12.00 del 17 Marzo 2025 a RUN4JOB s.r.l. attraverso il link https://eu.jotform.com/250374532158355 tramite l’utilizzo del form invio candidatura per “Bando 01-2025 Addetto/a Amministrativo/a”.



La selezione non costituisce concorso pubblico e sarà disciplinata dal bando, contenente ogni informazione ulteriore, scaricabile dal sito internet www.casinosanremo.it, nella sezione “Società Trasparente – Personale – Selezione del Personale Avvisi di selezione”, dove è altresì reperibile la domanda di partecipazione.

Si allega bando completo.

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 C.C..