Sarà girato nel centro di Sanremo il video del nuovo disco di Mister Pipoli

Dopo la settimana del Festival il rocker Pugliese Giuseppe Pipoli, in arte Mister Pipoli, sarà impegnato a Sanremo per le riprese del nuovo videoclip musicale dell'inedito intitolato 'Artista oggi', tratto dall'album 'Cambio di Rotta'.

Le riprese saranno girate nei luoghi suggestivi della città: porto, centro storico e piazza Borea e daranno il via alla registrazione del nuovo album, con la preziosa collaborazione del maestro Marco Monno per le musiche e arrangiamenti. Il nuovo disco di Miste Pipoli sarà registrato nello studio del maestro Marco Ancona di Lecce.

Inoltre fervono i preparativi per i prossimi live con la band in Liguria. Un appuntamento speciale per il dopo Festival in uno speciale intitolato 'Tutto Sanremo2025', andrà in onda sul canale nazionale 68 Bom Channel.