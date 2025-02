Sanremo, domenica festa di Carnevale in corso Salvo D’Acquisto

“In occasione del Carnevale abbiamo deciso di organizzare una vera e propria festa per le famiglie, con animazioni e tanto intrattenimento. Un’occasione speciale per trascorrere un pomeriggio tutti insieme all’insegna del divertimento”.

Così l’assessore al turismo di Sanremo Alessandro Sindoni nell’annunciare il ritorno della festa di Carnevale, in programma domenica 2 marzo alle 14.30 in corso Salvo D’Acquisto (zona Sud Est).

Animazioni per bimbi, laboratori dedicati e giochi sapranno ricreare la perfetta atmosfera del Carnevale.

Non mancheranno la musica della baby dance e le simpatiche sfilate in maschera, per un pomeriggio di risate e colori.

Tutte le attività proposte sono gratuite.