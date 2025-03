Liquami a Bordighera, Ingenito: "La rimozione del rilascio alla foce del torrente Borghetto sarà lunedì 10 marzo" (Foto)

"La società Rivieracqua, in qualità di responsabile dei lavori di manutenzione straordinaria in corso sul depuratore, ha comunicato che la rimozione del rilascio alla foce del torrente Borghetto è prevista da lunedì 10 marzo" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito per rassicurare cittadini e turisti che in questi giorni hanno segnalato, sia sui social che alle autorità competenti, cattivi odori e liquami alla foce del torrente Borghetto a Bordighera.

Uno sversamento, che sembrerebbe essere stato causato da una serie di interventi urgenti di riqualificazione che sta effettuando la società idrica, che finisce in mare da ben oltre due settimane.

"Gli interventi sull’impianto proseguiranno fino a mercoledì 19 marzo con attivazione dello scarico di emergenza" - sottolinea il primo cittadino - "Da giovedì 20 marzo è in programma la progressiva riattivazione del depuratore e la disattivazione di ogni rilascio attraverso gli scarichi d’emergenza".