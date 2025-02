Camporosso: al via 'Naturalmente amici', percorso biofilico educativo per bambini dal 3 ai 14 anni dell'associazione 'Natura intemelia Aps'

L' Associazione Naturalistica 'Natura intemelia Aps' presenta la sua nuova proposta dedicata ai bambini e alle loro famiglie in partenza dal 1 marzo: 'Naturalmente amici', un percorso biofilico caratterizzato da attività educative e creative, laboratori, giochi e letture per esplorare, scoprire e conoscere meglio la natura. Gli incontri saranno a cadenza settimanale, ogni sabato di marzo e aprile, e si terranno presso il 'Vivaio Noaro', realtà da sempre attiva per la sensibilizzazione sui temi naturali. Le proposte saranno dedicate ai bambini dai 3 ai 14 anni e verranno condotte dall’atelierista ed esperta di educazione in natura Lorenza Grani.



"L’appuntamento - spiegano con orgoglio gli organizzatori - vuole essere un momento per socializzare, divertirsi e imparare a conoscere gli esseri viventi attraverso attività ed esperienze".



Sono previste due opzioni: GRUPPO ESPLORATORI (7-14anni) dalle 14.30 alle 15.30 e GRUPPO PICCOLI AVVENTURIERI (3-6 anni con la compagnia di un adulto di riferimento) dalle 16.00 alle 17.00.



Per una migliore organizzazione degli spazi e dei materiali i gruppi saranno a numero chiuso e la prenotazione sarà obbligatoria. Si potrà partecipare al singolo incontro o scegliere di frequentare un ciclo di 4 incontri tra quelli proposti.



Per informazioni e prenotazioni:

esperienzenaturali@yahoo.com

+393484491637 (anche via whatsapp)

Lorenza Grani



