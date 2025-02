Ventimiglia, Ambulanze Veterinarie salva la vita a due cani: i ringraziamenti

Ambulanze Veterinarie salva la vita a due cani a Ventimiglia e così la loro padrona desidera ringraziare pubblicamente i volontari per il tempestivo intervento e per la loro umanità.

Un ringraziamento lo rivolge anche al comune di Ventimiglia per aver reso possibile una convenzione con Ambulanze Veterinarie per svolgere il servizio sul territorio comunale. "Voglio raccontare la mia storia perché tutti possano conoscere il grande lavoro svolto dai soccorritori delle Ambulanze Veterinarie in particolar modo da Igor, Dario e Andrea e dall'amministrazione comunale che ha reso possibile questo servizio" - dice la lettrice - "Qualche giorno fa, ho vissuto uno dei momenti più spaventosi della mia vita i miei due cani si sono improvvisamente sentiti male, smettendo quasi di respirare. Non sapevo cosa fare, era notte, ero sola e terrorizzata. In preda alla disperazione, ho chiamato il servizio di soccorso veterinario e nel giro di pochi minuti è arrivata un'ambulanza attrezzata con personale qualificato".

"Hanno soccorso immediatamente i miei cani, stabilizzandoli durante il trasporto d'urgenza alla clinica veterinaria. Grazie al loro intervento oggi i miei due amori stanno bene e sono ancora con me" - fa sapere - "La cosa che mi ha colpito ancora di più è stata la loro umanità. Non mi hanno chiesto un solo euro per il servizio, perché il comune di Ventimiglia ha attivato una convenzione per garantire il soccorso gratuito agli animali in difficoltà. Io, nel mio piccolo, ho voluto fare un’offerta per ringraziarli, perché so che dietro a questo servizio ci sono persone che dedicano il loro tempo e le loro energie solo per amore degli animali e della comunità".

"Voglio, quindi, ringraziare di cuore questi straordinari volontari, che lavorano con passione e dedizione, e l’amministrazione comunale di Ventimiglia per aver reso possibile tutto questo" - dichiara - "Spero che sempre più persone conoscano e sostengano questo servizio, perché fa davvero la differenza tra la vita e la morte per tanti animali in difficoltà. Se avete la possibilità, aiutate questa realtà con un piccolo contributo o semplicemente diffondendo la loro esistenza. Grazie di cuore, ancora una volta anche da parte di Nana e Tobia".