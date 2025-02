Sanremo: non solo asfalti ma anche arredo urbano e manutenzione dello stesso, la mail di un lettore (Foto)

“Non solo asfalti ma anche marciapiedi. Mentre si attendono i lavori da oltre due milioni di euro per le strade, chiedo se esiste un programma per il rifacimento dei marciapiedi, molti dei quali (anche nelle zone centrali) versano in condizioni decisamente critiche. La loro manutenzione è fondamentale non solo per il decoro urbano, ma soprattutto per la sicurezza dei pedoni”.

Sono le parole di Alfonso M., che prosegue: “Lo stesso vale per l’arredo urbano, che in molte aree appare usurato e avrebbe bisogno di un intervento di riqualificazione. Ad esempio, una semplice mano di vernice alle panchine non richiederebbe grandi risorse, ma solo un po’ di attenzione e di volontà, che purtroppo sembra mancare. Senza dimenticare l’importanza della manutenzione ordinaria, troppo spesso trascurata o addirittura assente, nonostante sia essenziale per preservare il decoro e la vivibilità degli spazi pubblici. In città sto vedendo numerosi interventi da parte di privati, e penso che di conseguenza la ‘parte pubblica’ debba fare la sua parte per garantire una città decorosa e all’altezza del nome che porta”.