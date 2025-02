Torna il Carnevale a Sanremo: festa in maschera per i più piccoli il 2 marzo

Dopo un periodo di assenza, a Sanremo torna la festa di Carnevale, il tradizionale momento in cui i più giovani, travestiti in qualsivoglia maniera, festeggiano tra dolciumi, lanci di coriandoli e pentolacce. La festa in maschera dei bambini, organizzata dal Comune, avrà luogo domenica 2 marzo durante il pomeriggio, in corso Salvo D'Acquisto, nelle vicinanze di Portosole e del parco Sud Est. L'evento prenderà il via dalle 14.30.

Saranno con ogni probabilità allestite quelle che sono le tipiche attrazioni della festa, a cominciare dai truccabimbi passando per giostre e altro ancora. Tutte attrazioni che vanno ad affiancarsi a quelle già presenti nell'area, per garantire ai ragazzi la festa di Carnevale più divertente possibile.

"Siamo contenti della cosa - affermano dal parco Sud Est - la nostra zona nel corso delle manifestazioni è sempre stata un po' dimenticata durante le manifestazioni e fare qui una cosa per il Carnevale è tutto di guadagnato. Ultimamente invece bisogna dire che il Comune sta dando la giusta considerazione alla zona, anche perché parliamo di un'area turistica. Già per il Festival la presenza del Villaggio in Villa Ormond ha portato movimento da queste parti, quindi ben vengano iniziative in questo senso. Fa piacere che l'amministrazione e il settore turismo prestino attenzione alla zona".

Il bar del parco organizzerà sempre nel fine settimana, sabato 1° marzo, un altro evento analogo, offrendo quindi ai passanti un intero weekend dedicati ai crostoli, ai coriandoli e alle maschere.