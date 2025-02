Sanremo: parcometro vandalizzato sul lungomare Calvino, i soliti maleducati ma serve un intervento di restauro (Foto)

Arrivare a Sanremo e trovare parcheggio, nei momenti più pregni di turisti come nell’ultima settimana del Festival non è semplice. In più, per gli eventuali turisti che vogliono trascorrere qualche momento di relax in città, al momento di pagare il parcheggio sul lungomare Calvino, si trovano pure il parcometro vandalizzato.

La colpa, come si può vedere dalle immagini che pubblichiamo, è ovviamente colpa di chi vandalizza la cosa pubblica e non rispetta un bene che è di tutti. Però servirebbero più controlli che, successivamente possano portare alla manutenzione degli impianti.

Un vero peccato perché il parcheggio sul lungomare Calvino è molto utilizzato dai turisti e l’immagine della città non viene certo valorizzata da un impianto in queste condizioni. Ci auguriamo che, a breve, il Comune possa intervenire magari con un eventuale cambio del parcometro ed un restyling dell’intero sito.