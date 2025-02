Sanremo, "cratere pericoloso in via Manzoni": la segnalazione

"Da parecchio tempo c'è un cratere pericoloso in via Manzoni". Lo segnala un lettore, cittadino di Sanremo, preoccupato.

"Desidero segnalare al comune di Sanremo e agli uffici competenti il cratere in via Manzoni ben visibile e, soprattutto, pericoloso per ammortizzatori di moto e auto" - sottolinea Lorenzo - "Se non ultimo crea uno sbandamento rischiando di far perdere il controllo soprattutto ai motocicli".

"Spero e credo che si intervenga al più presto possibile non mettendoci una normale pezzo di cosiddetto 'nero' ma rifacendo tuta la via" - chiede - "Anche se capisco che la prima parte è asfaltata mentre la seconda no".