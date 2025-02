‘Pirandello Pulp’ al teatro Comunale di Ventimiglia: Massimo Dapporto e Fabio Troiano in una sorprendente commedia metateatrale

Si chiude sabato 1 marzo la rassegna "Sipario d'autore", cinque spettacoli di grande teatro che hanno rilanciato la prosa al Comunale di Ventimiglia. In scena alle 21 lo spettacolo "Pirandello Pulp".

Dopo il grande successo delle sue precedenti opere, il drammaturgo pavese Edoardo Erba torna con una commedia metateatrale diretta da Gioele Dix e interpretata da due attori dal percorso diverso ma uniti a grande talento, Massimo Dapporto e Fabio Troiano.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Franco Parenti, propone una rilettura ironica e dissacrante del teatro pirandelliano, giocando con il contrasto tra tradizione e innovazione.

Una trama brillante e originale: durante le prove de "Il Giuoco delle Parti" di Luigi Pirandello, Maurizio (Massimo Dapporto), un regista di lunga esperienza e grande passione per il teatro, si trova a lavorare con Carmine (Fabio Troiano), un tecnico luci totalmente inesperto e per giunta affetto da vertigini

Tra incomprensioni e situazioni paradossali, la messa in scena prende una direzione inaspettata: il classico dramma borghese di Pirandello viene trasportato in un’ambientazione insolita, un parcheggio periferico frequentato da scambisti. Da qui nasce un’esilarante rivisitazione “pulp” dell’opera originale, tra battute taglienti, giochi di ruolo e una riflessione acuta sul rapporto tra il teatro classico e la modernità. Massimo Dapporto, attore di grande esperienza nel teatro e nel cinema, porta in scena un regista combattuto tra il rispetto per i classici e le assurde circostanze che lo travolgono. Fabio Troiano, versatile interprete noto per il suo lavoro tra televisione, cinema e teatro, dona al suo personaggio una comicità genuina e irresistibile. La regia è affidata a Gioele Dix, che con il suo tocco ironico e la sua sensibilità teatrale arricchisce lo spettacolo di ritmo e originalità.

“Pirandello Pulp” è un’opera che, tra risate e spunti di riflessione, esplora il confine tra fedeltà ai classici e necessità di rinnovamento. Con una sceneggiatura brillante e un cast affiatato, lo spettacolo promette di coinvolgere il pubblico in un’esperienza teatrale fuori dagli schemi.

Per Massimo Dapporto, attore di grande popolarità, originario di Sanremo è il ritorno dopo anni in quella terra da cui il suo indimenticato padre Carlo prese il largo verso il successo. Nondimeno per Fabio Troiano una nuova conferma della sua spiccata vocazione teatrale dopo il successo de Il dio bambino e La camera azzurra prodotti da Nidodiragno. soggetto organizzatore della rassegna

Biglietti sono ancora disponibili. Il botteghino del teatro (via Aprosio, 24) è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, e, inoltre, il giorno dello spettacolo dalle ore 20.00. Possibile altresì l’acquisto online dei biglietti sul sito www.webtic.it.



La rassegna “Sipario d’autore” è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla cultura del Comune di Ventimiglia, con la direzione organizzativa di Nidodiragno Produzioni/CMC di Angelo Giacobbe e la direzione artistica di Claudia Claudiano.



Biglietti: Platea Intero: € 20,00; Galleria Intero: € 15,00; Galleria Studenti: € 10,00