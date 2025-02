Sanremo: incontro dell'Istituto scolastico 'C.Colombo' per promuovere la vaccinazione contro il papillomavirus

Si è svolto questa mattina nell’Aula Magna 'Italo Calvino' dell’Istituto Colombo di Sanremo un interessante incontro per promuovere la vaccinazione contro il papillomavirus. L’iniziativa è nata dai Rotary Club Sanremo e Sanremo Hanbury che insieme ad altri 5 Club liguri hanno organizzato un service nelle scuole per far conoscere l’importanza della prevenzione in generale e specificamente contro il Papillomavirus.

Il Dr. Antonio Amato, primario di chirurgia di Imperia, e il Dr. Paolo Melone, ginecologo, hanno illustrato con approccio scientifico, ma al contempo molto accessibile, i rischi che tale virus comporta e le modalità di trasmissione. Gli alunni delle classi 1a e 2a Moda e 1a Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate della sede e, in collegamento dalla sede di Taggia, 1a Liceo Sportivo e la 1a B AFM hanno seguito con particolare attenzione e hanno sollecitato i relatori ponendo domande pertinenti con cui si richiedevano chiarimenti o approfondimenti.

Gli studenti sono stati inoltre invitati, unitamente alle famiglie, a partecipare al Convegno da loro organizzato al Casinò in data 2 marzo p.v. avente ad oggetto la tematica affrontata nell’incontro di oggi. La scuola ringrazia i relatori per la disponibilità e per l’esaustività delle informazioni fornite.