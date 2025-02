Piedi sani, vita attiva: i consigli del podologo per il benessere a lungo termine

Prendersi cura dei propri piedi non significa solo garantirsi un comfort quotidiano, ma anche prevenire problemi a lungo termine legati a postura, circolazione sanguigna e altre patologie. Abbiamo approfondito l'argomento con il Prof. Dott. Luca Avagnina, specialista in Podologia, per capire quali sono gli aspetti da considerare per mantenere i piedi in salute.

I benefici di una corretta cura dei piedi

I piedi, spesso trascurati, sono in realtà una parte fondamentale del nostro corpo, poiché sono il punto di contatto con il suolo e supportano tutto il peso corporeo, permettendoci di muoverci. La cura dei piedi è essenziale per prevenire disturbi comuni come la fascite plantare, calli e problemi posturali. La fascite plantare, ad esempio, è una condizione frequente che causa dolore al tallone e alla pianta del piede, infiammando la fascia plantare a causa di sovraccarico o uso eccessivo, soprattutto in chi cammina o sta in piedi a lungo senza un'adeguata protezione.

Come la circolazione influisce sulla salute dei nostri piedi

La salute dei piedi dipende in gran parte da una buona circolazione sanguigna. Un flusso sanguigno adeguato assicura che i tessuti ricevano l'ossigeno e i nutrienti necessari per mantenersi sani e forti. Problemi circolatori possono compromettere questo apporto, causando dolore, gonfiore e, nei casi più gravi, ulcere o lesioni che faticano a guarire. Prestare attenzione a sintomi come gonfiore persistente o cambiamenti nel colore della pelle può essere un segnale di allarme da non sottovalutare.

Come liberare i piedi da calli e duroni!

Calli e duroni sono un'ipercheratosi (ispessimento dello strato corneo) della pelle, che si sviluppa come meccanismo di difesa in risposta a sfregamento, pressione o attrito ripetuti. L'utilizzo di calzature inadeguate, troppo strette o con tacchi alti, così come la deambulazione prolungata su superfici dure, sono tra le principali cause della loro comparsa. Pur essendo generalmente innocui, se non trattati, calli e duroni possono diventare dolenti e compromettere la deambulazione. Per prevenire la loro formazione, è consigliabile indossare scarpe comode, con una buona imbottitura e che offrano un'adeguata distribuzione del peso corporeo.

Come scegliere le scarpe giuste per evitare per prevenire problemi ai piedi

L'uso di calzature inadeguate, come quelle troppo strette o con tacchi alti, può determinare alterazioni nella struttura dei piedi, ad esempio le dita a martello, oppure può peggiorare condizioni già esistenti, come i piedi piatti. La scelta delle scarpe dovrebbe sempre basarsi sulla conformazione del piede e sulle attività che si svolgono durante la giornata. Per coloro che passano molte ore in piedi, è di cruciale importanza optare per scarpe di tipo ergonomico che garantiscano un adeguato sostegno.

Infezioni fungine: come prevenirle e proteggere la salute dei tuoi piedi

Mantenere una buona igiene dei piedi è essenziale per prevenire disturbi comuni come il piede d'atleta. L'utilizzo prolungato di scarpe che non consentono ai piedi di respirare adeguatamente, soprattutto in ambienti caldi e umidi, favorisce la crescita di funghi e batteri. Pertanto, è di vitale importanza assicurarsi che i piedi siano sempre perfettamente asciutti, soprattutto dopo aver fatto la doccia, e indossare calze pulite realizzate con materiali traspiranti.

Quando è il momento di consultare un podologo?

Mantenere la salute dei piedi attraverso controlli regolari dal podologo è fondamentale per una prevenzione efficace e un trattamento tempestivo di eventuali disturbi. Il podologo, grazie alla sua competenza, è in grado di individuare precocemente problemi legati alla postura, alla circolazione sanguigna o alla salute della pelle, fornendo consigli personalizzati su trattamenti specifici o sull'utilizzo di calzature ortopediche adeguate.

In particolare, per le persone che convivono con il diabete o altre patologie croniche, una visita podologica periodica assume un'importanza ancora maggiore. Essa, infatti, può contribuire a prevenire l'insorgere di complicanze anche gravi, come ulcere o infezioni, che potrebbero compromettere seriamente la qualità della vita.

Prendersi cura dei propri piedi con l'aiuto del podologo significa investire nella propria salute e nel proprio benessere generale.

