Incontro informativo su digitalizzazione del libretto di impianto termico e interoperabilità Siapel-Caitel

La Confartigianato organizza a Sanremo un incontro informativo rivolto agli operatori del settore termoidraulico, associati e non, per illustrare le novità introdotte dalla Regione Liguria in merito alla digitalizzazione del libretto di impianto termico e al potenziamento dell’interoperabilità tra i sistemi Siapel e Caitel. L’incontro si terrà mercoledì 26 febbraio, a partire dalle ore 18, presso la sala riunioni della sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo.

L’appuntamento sarà l’occasione per chiarire dubbi e confrontarsi sugli aspetti tecnici e procedurali della nuova normativa, fornendo informazioni chiare e dettagliate sulle nuove disposizioni, con particolare attenzione a:

- Digitalizzazione del libretto di impianto termico: La Regione Liguria ha introdotto una nuova funzionalità nella Progressive Web App CAITEL che consente la compilazione digitale del libretto per i nuovi accatastamenti.

Fasi di attuazione:

- Dal 3 marzo al 4 maggio 2025, l’uso del libretto digitale sarà facoltativo.

- Dal 5 maggio 2025, diventerà obbligatorio per tutti i nuovi accatastamenti.

- Interoperabilità Siapel-Caitel: Il progetto triennale mira a migliorare lo scambio di dati tra i due sistemi per garantire una gestione più efficiente delle informazioni sugli impianti termici.

- Obbligo di inserimento del codice POD: Il Decreto Dirigenziale n. 993-2025 dell’11 febbraio 2025 stabilisce che il codice POD (Point of Delivery) diventa un dato obbligatorio per la compilazione del libretto digitale. Tale codice, che identifica il punto di prelievo dell’energia elettrica senza indicare il fornitore, dovrà essere fornito dal responsabile dell’impianto alla ditta manutentrice o installatrice.

- Implicazioni per installatori e manutentori: Verranno analizzati i nuovi obblighi e le modalità operative per garantire il rispetto delle normative.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, con priorità per gli operatori del settore. Per motivi organizzativi, Confartigianato invita a confermare la presenza contattando il numero 389.9588821.