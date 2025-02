Sanremo: sopralluogo in via Galilei e via Martiri per pianificare alcuni interventi in tema di sicurezza e viabilità

Sopralluogo in via Martiri e via Galilei da parte del vicesindaco Fulvio Fellegara, dell’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, dell’assessore all’ambiente Ester Moscato, del comandante della polizia locale Fulvio Asconio e dell’ufficio lavori pubblici/viabilità. Nel corso del sopralluogo, la delegazione comunale ha incontrato il locale comitato di quartiere e diversi cittadini per un confronto su alcune necessità della zona. In particolare sono state analizzate possibili azioni in tema di viabilità e sicurezza stradale, controllo della velocità, presenza di sistemi di videosorveglianza, incremento di punti luce e pulizia.

“Un sopralluogo che abbiamo organizzato su richiesta dei residenti di quelle zone e del locale comitato. Si tratta di quartieri molto popolosi, con tutte le conseguenti problematiche in termini soprattutto di viabilità e sicurezza stradale. Insieme alla polizia locale e agli uffici abbiamo quindi preso visione diretta di alcune situazioni meritevoli di attenzione sulle quali ora andremo a intervenire” ha dichiarato il vicesindaco Fulvio Fellegara.

“L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza della viabilità a maggior tutela degli stessi pedoni, andando a intervenire nei tratti più critici attraverso passaggi pedonali, nel caso anche rialzati, per ridurre la velocità dei mezzi in transito - spiega l’assessore Massimo Donzella – Abbiamo quindi già dato disposizione di realizzare il primo dei passaggi pedonali, che in giornata sarà già pronto e fruibile. Intanto stiamo già intervenendo sui marciapiedi e nelle vie di collegamento come, ad esempio, vicolo Frantoi, dove sono in corso i lavori di ripristino della pavimentazione”.

Lungo vicolo Frantoi è operativa in questi giorni la squadra di operai per il pronto intervento, istituita a dicembre per effettuare lavori in tempi celeri su piccoli problemi in modo da fornire risposte concrete e veloci alle segnalazioni giunte da parte dei cittadini. L’occasione dell’incontro con i residenti della zona è stata anche quella di analizzare alcuni dettagli relativi alla pulizia. “In particolare in merito alla presenza lungo i marciapiedi di gettacarte, con supporti dedicati ai mozziconi di sigarette, per disincentivarne l’abbandono e cercare quindi di arginarne la presenza a terra” ha dichiarato l’assessore Ester Moscato.

Al termine dell’incontro, il comitato di quartiere ha ringraziato i rappresentanti del Comune per l’attenzione riservata e l’ascolto ai temi proposti.