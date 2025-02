Taggia guarda al futuro: approvati cinque progetti esecutivi per oltre 2,9 milioni di euro

L’amministrazione comunale di Taggia ha approvato cinque progetti esecutivi, un passo fondamentale per poter accedere ai finanziamenti necessari alla loro realizzazione. Il sindaco Mario Conio ha sottolineato l’importanza di avere una visione a lungo termine per il futuro del territorio e di farsi trovare pronti con progetti già definiti. Secondo il primo cittadino, questa strategia permetterà al Comune di inserirsi con maggiore efficacia nelle graduatorie dei bandi, rendendo più concreto l’ottenimento delle risorse. Conio ha inoltre ringraziato l’ufficio tecnico e l’assessore ai Lavori Pubblici, Espedito Longobardi, per il lavoro svolto nella preparazione delle proposte.

Tra i progetti approvati figura la riqualificazione di Piazza Grande (qui la notizia), che prevede il recupero dell’area, il miglioramento dell’accessibilità, il restauro della pavimentazione storica e l’inserimento dei sottoservizi. L’intervento ha un costo complessivo di 280mila euro, di cui 80mila cofinanziati dal Comune. Un altro intervento rilevante riguarda la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della pista ciclopedonale sull’argine sinistro, con un finanziamento di un milione di euro, di cui 107mila a carico del Comune. La passeggiata di Ponente (qui la notizia), nella zona della Grotta dell’Arma, sarà oggetto di un’importante riqualificazione che comprende il consolidamento strutturale, la sostituzione della pavimentazione per eliminare le barriere architettoniche e la valorizzazione del patrimonio verde. Il progetto ha un costo di 840mila euro, con un contributo comunale di 153mila euro.

Il sindaco Mario Conio spiega: “Amministrare la cosa pubblica comporta la necessità di avere visione per il futuro dei nostri territori. Avere progetti pronti permetterà al nostro Comune di inserirsi in maniera più efficace nelle graduatorie per accedere ai finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere in questione. Uno passaggio quindi propedeutico, ma al contempo necessario e fondamentale. Un importante lavoro che è stato possibile solo grazie il grande sforzo dell’ufficio tecnico e il supporto dell’assessore ai Lavori Pubblici Espedito Longobardi.”

Un altro intervento riguarda la pavimentazione stradale e l’illuminazione pubblica della nuova viabilità in Regione Bruxia, per un totale di 485mila euro, di cui 93mila a carico del Comune. Infine, è prevista la realizzazione di una rete di raccolta delle acque a difesa dell’abitato di Arma, con un investimento di 360mila euro, di cui 95mila cofinanziati dall’amministrazione comunale. Quest’ultimo intervento rappresenta la prosecuzione di una serie di lavori già effettuati e mira a migliorare il sistema di drenaggio delle acque meteoriche nel tratto dell’Aurelia tra via Barborine e l’esistente galleria.

L’assessore ai Lavori Pubblici Espedito Longobardi ha evidenziato come, grazie a una programmazione attenta e alla progettazione anticipata, il Comune sia riuscito negli anni ad attrarre ingenti finanziamenti. Ha ricordato, inoltre, gli investimenti già ottenuti per l’edilizia scolastica, il parcheggio Beckman, i lavori di riqualificazione di via Mazzini, in partenza a marzo, e il cantiere di Park 24, destinato a trasformare il volto del centro di Arma. “In questi anni di amministrazione, grazie alla programmazione e progettazione anticipata degli interventi, siamo riusciti ad attrarre ingenti finanziamenti. Basti pensare ai numerosi interventi di edilizia scolastica, al parcheggio Beckman, ai lavori di riqualificazione di via Mazzini che partiranno nel mese di marzo, e al cantiere di Park 24 che sta andando avanti e che, una volta terminato, cambierà il volto del centro di Arma.”