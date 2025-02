Taggia: via libera al progetto da 280mila euro per la riqualificazione di Piazza Grande

La Giunta comunale di Taggia ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di Piazza Adelaide de Susa, nota anche come Piazza Grande, nel cuore del centro storico. L'intervento, dal valore complessivo di 280mila euro, mira a recuperare e valorizzare uno spazio urbano centrale attraverso il restauro della pavimentazione storica, il miglioramento dell'accessibilità e l'inserimento di nuovi arredi urbani e illuminazione scenografica.

La decisione è stata presa durante la seduta del 13 febbraio, alla presenza del sindaco Mario Conio, del vicesindaco Espedito Longobardi e degli assessori Laura Cane e Manuel Fichera. Il progetto è stato elaborato dai tecnici comunali Luca D'Aguì e Stefania Bianchi, che hanno studiato un piano dettagliato per la riqualificazione dell'area, senza la necessità di varianti urbanistiche o espropri.

L'investimento complessivo è suddiviso in 199.674,81 euro per i lavori effettivi e il restante (circa 80.325,19 euro) destinato a spese tecniche, sicurezza, imprevisti e l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione e videosorveglianza. L'Amministrazione Comunale ha inoltre specificato che, nel caso di ottenimento del finanziamento richiesto, sarà necessario reperire una quota di cofinanziamento pari al 10% dell'importo totale.

L'intervento si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione del centro storico di Taggia, con l'obiettivo di rendere la piazza più fruibile e accogliente, trasformandola in un punto di riferimento per la comunità e per i visitatori. Il progetto sarà ora caricato sulla piattaforma regionale per la richiesta di finanziamento, passaggio necessario per poter iniziare i lavori.