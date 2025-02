Taggia, via libera al progetto per la riqualificazione della passeggiata di ponente: investimento da 840mila euro

La Giunta Comunale di Taggia ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della passeggiata di ponente, un intervento da 840.000 euro che prevede il consolidamento strutturale, il rifacimento del parapetto, la sostituzione della pavimentazione deteriorata e l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre alla valorizzazione delle aree verdi.

L'intervento è stato ritenuto urgente a causa del progressivo degrado della passeggiata, che presenta problemi strutturali, pavimentazione usurata e parapetti danneggiati. Inoltre, le aiuole a verde, in caso di pioggia, subiscono smottamenti che possono compromettere la sicurezza dei cittadini. Il progetto è stato elaborato dall'ingegnere Marco Bruzzone, che ha sviluppato un piano di intervento dettagliato per migliorare la sicurezza e l'accessibilità della zona.

Il finanziamento complessivo prevede 686.249,56 euro destinati ai lavori effettivi, mentre il resto coprirà spese tecniche, sicurezza, oneri fiscali e costi per l'illuminazione. L'Amministrazione Comunale ha inoltre precisato che, qualora venga ottenuto il finanziamento richiesto, il Comune dovrà coprire una quota di cofinanziamento pari al 10% dell'importo totale. Il progetto sarà ora inserito nella piattaforma regionale per la richiesta di finanziamento, passaggio necessario per iniziare i lavori.