Record di incassi e presenze per il Casinò nella settimana del Festival. Totalizzati 1,62 milioni di euro (+21,3% rispetto al festival 2024)

Festival da ricordare per il Casinò di Sanremo vincente per il record di incassi e presenze. In sette giorni la Casa da Gioco ha introitato €1,62 milioni con un incremento percentuale del 21,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Erano cinque anni che non si registrava un risultato così premiante. Hanno visitato le sale 11.397 visitatori, tra cui i migliori clienti che hanno raggiunto la Riviera per seguire la kermesse canora. Numeri che confermano il successo della settimana festivaliera, dove il Casinò ha ancora una volta attestato la sua centralità in funzione turistica, culturale e sociale.

“La Casa da gioco, infatti, ha ospitato a teatro il format 'Guardami Oltre' in collaborazione con Rai per il Sociale che ha visto la partecipazione di scrittori e associazioni di sostegno e di impegno alle persone fragili provenienti da tutta Italia. Una festa della migliore socialità che si è armonizzata con la musica e con pagine e pagine di buona letteratura.

I numerosi visitatori hanno potuto ammirare l’esposizione 'La Casa da Gioco si mette in mostra' dedicata ai 120 anni di attività del Casinò con la sezione dedicata a ”Quando il Festival si svolgeva nel Salone delle Feste”. Sottolinea il Presidente e Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e Dott. Eugenio Nocita. Conclude: ”Monitorando il flusso continuo di visitatori la Casa da Gioco ha saputo accogliere tutti i suoi ospiti, assicurando intrattenimento di grande qualità in un ambiente elegante e sicuro. E’ stata protagonista ed in linea con questo eccezionale evento di musica e spettacolo, che colloca il brand del territorio a livello internazionale. Ringrazio tutti coloro che con il loro impegno hanno permesso alla nostra azienda di centrare ancora una volta un obiettivo premiante”.