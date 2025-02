Morte di Vito Molinari, "Addio al regista ligure che ha fatto la storia della televisione, l'Italia perde uno dei padri fondatori della Rai"

"Apprendiamo con grande tristezza della scomparsa di Vito Molinari, regista ligure, pioniere della televisione italiana e figura di spicco dello spettacolo. La sua scomparsa è una grande perdita per la Liguria e per l'Italia. Molinari ha diretto la prima trasmissione Rai nel 1954 e oltre duemila programmi, lasciando un segno indelebile nella storia della TV e del teatro. Fondatore del Centro universitario teatrale di Genova, ha collaborato con grandi artisti, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale della Liguria, terra a cui è sempre rimasto legato. A nome della Giunta regionale, esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia".

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore regionale alla Cultura Simona Ferro commentano la scomparsa di Vito Molinari, regista teatrale e televisivo nato a Sestri Levante nel 1929.