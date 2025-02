Fibromialgia, Vaccarezza e Cerri (FI): “Bene la gratuità dei farmaci decisa dalla Regione”

“La scelta della Regione di riconoscere anche per il 2025 il diritto alla gratuità dei trattamenti farmacologici per le persone affette da fibromialgia in Liguria (sono 700 quelle attualmente in cura) è un’ottima notizia.

Ad oggi le terapie non sono ancora fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, ma la Regione ha deciso di farsi carico di questa problematica, in attesa di un riconoscimento a livello nazionale. E’ un tema di cui ci siamo occupati in questi anni, anche con la presentazione di un ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale il 27 settembre 2022.

Il nostro impegno continuerà, con l’obiettivo di fare sì che a tutti i livelli siano adottate misure che vengano incontro in maniera concreta alle persone affette da questa patologia”. E’ quanto dichiarano in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia Angelo Vaccarezza e Chiara Cerri.